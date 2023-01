Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen haben bis zum Schluss an sich geglaubt und den Tabellenführer HC Oppenweiler/Backnang verdient mit 38:35 besiegt.















Die gesamte Spielzeit begegneten sich die Drittliga Handballer des TSV Neuhausen und des HC Oppenweiler/Backnang auf Augenhöhe. Ruben Sigle feuerte sich und den HC knapp neun Minuten vor Spielende noch einmal an: „Jetzt legen wir noch eine Schippe drauf.“ Zu diesem Zeitpunkt führte der HC mit 31:29. Doch die Neuhausener zeigten in der Schlussphase, dass sie gegen die Spitzenteams nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen können. Alle glaubten an sich und ihre Stärken und das Trainer-Duo Markus Locher und Alexander Trost hatte die MadDogs zudem perfekt eingestellt. Immer wieder wechselte Oppenweiler/Backnang durch und als dann auch die beiden Spielmacher Daniel Schliedermann und Tobias Gehrke gemeinsam angriffen, fand Neuhausen die richtigen Mittel. Simon Kosak nahm Schliedermann aus dem Spiel und gemeinsam zwang Neuhausens Hintermannschaft die Gäste zu Fehlern. Gleich vier Bälle klaute die TSV-Defensive in der entscheidenden Schlussphase und ebnete den Weg zum Sieg. „Entscheidend war, dass wir bei uns geblieben sind“, freute sich Trost.