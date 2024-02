Handball – 3. Liga: Neuhausen läuft zu großer Form auf

1 Gut in Form: Hannes Grundler. Foto: /Herbert Rudel

Die Maddogs gewinnen das Nachholspiel in Fürstenfeldbruck mit 38:34.











Hannes Grundler stürzte sich am Donnerstag mit Freude in die Fasnet. Die gute Laune lag auch daran, dass er als Kapitän mit den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen zuvor einen 38:34 (20:19)-Coup im Nachholspiel beim TuS Fürstenfeldbruck erlebt hatte. „Ich glaube, dass wir so langsam den Fahrstuhl der vergangenen Jahre hinter uns gelassen haben“, sagte Grundler angesichts der jetzt 18:18 Punkte („das ist für uns eine Hausnummer“), mit der die Neuhausener wohl nicht mehr um eine vierte Drittliga-Saison in Folge bangen müssen. Trainer Tobias Klisch sprach von „einer der besten Saisonleistungen“.