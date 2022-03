1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die MadDogs nehmen aus dem letzten Spiel der regulären Runde trotz der 34:38-Niederlage in Fürstenfeldbruck viel für die Abstiegsrunde mit.















Link kopiert

Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck und des TSV Neuhausen hatten für sich exklusiv, dass sie die reguläre Saison der Staffel G der 3. Liga beschließen durften. Im Nachholspiel ging es jedoch sportlich um nichts mehr. Leider aus Sicht der Fürstenfeldbrucker, weil sie sich bereits aus dem Rennen um die beiden Aufstiegsrelegationsplätze verabschiedet hatten – in dem sie lange einen Trumpf in der Hand gehabt hatten. Die Konzentration der Neuhausener liegt längst auf der in eineinhalb Wochen beginnenden Abstiegsrunde, für die sie sich trotz der 34:38 (15:16)-Niederlage Selbstvertrauen holten.