1 Neuhausens Angriff überzeugt über weite Strecken. Foto: Gauch/Dörre

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterliegen dem TSB Heilbronn-Horkheim mit 40:42 (25:20). Erst in der Schlussphase drehen die Gäste die Partie.















Ernüchterung bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen. Die Spieler stehen nach der 40:42 (25:20)-Niederlage mit hängenden Köpfen auf dem Feld. Sie können nicht glauben, was in der vergangenen Viertelstunde passiert ist.

Gegen den Favoriten TSB Heilbronn-Horkheim führten die MadDogs in der 46. Minute noch mit 36:31, dann häuften sich die Fehler im Angriff und plötzlich stand es 36:36 (50.). Doch der TSB vergab anschließend einen Siebenmeter und Neuhausen ging wieder in Führung (37:36). Das war die letzte des Spiels. Heilbronn-Horkheim nutzte die TSV-Fehler gekonnt aus, ging selbst in Führung und schließlich als Sieger vom Feld. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Das war eine starke Leistung gegen ein Top-Team der Liga“, betonte Neuhausens Coach Alexander Trost.

Handball