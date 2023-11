Handball-3. Liga: Kampfgeist und 15 Paraden reichen nicht

1 Neuhausens Abwehrspezialist Christoph Foth (rechts) ist dran und stoppt immer wieder die Konstanzer Angreifer. Foto: /Robin Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen gehen gegen die ambitionierte HSG Konstanz die Optionen aus. Am Ende unterliegen die Mad-Dogs mit 30:32 (16:17).











Link kopiert

Da war tatsächlich mehr drin. Handball-Drittligist TSV Neuhausen hat gegen den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz eine starke Leistung gezeigt. Am Ende aber mit 30:32 (16:17) verloren. Wieder eine knappe Niederlage. Was hat den Unterschied ausgemacht? Letztlich waren die Konstanzer das bessere Team, jedoch keinesfalls hoch überlegen. In den entscheidenden Situationen unterliefen den Neuhausenern jedoch zu viele einfache Fehler im Angriffsspiel.