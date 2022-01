1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Handballerinnen verlieren das Spitzenspiel in Allensbach mit 27:44 und verlieren an Boden.















Allensbach - Für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen hat es im Spitzenspiel beim SV Allensbach eine deutliche Klatsche gegeben. Wolfschlugens Trainer Marco Melo sah bei der 27:44 (13:23)-Niederlage ein „kollektives Versagen“ des Teams. „Wir haben ohne Kopf gespielt und uns den Schneid abkaufen lassen“, klagte er. Dabei hatten die Wolfschlugenerinnen nach dem letztwöchigen Achtungserfolg gegen den damaligen Spitzenreiter TSV Haunstetten eigentlich Grund dafür, sich etwas gegen den Zweiten Allensbach auszurechnen. „Wir sind auch ganz gut ins Spiel gekommen“, erklärte Melo, fügte aber hinzu, „dass wir in der Folge allerdings viel zu hektisch agiert und somit mehr und mehr Ballverluste in unserem Spiel hatten“. So war das 5:4 nach gut sieben Minuten die letzte Führung für den TSV im ganzen Spiel.