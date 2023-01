1 Das Spiel gegen Allensbach endet für Wolfschlugen mit einem 25:25-Unentschieden. Foto: dpa/Ronald Wittek

Drittliga-Spitzenreiter TSV Wolfschlugen kommt gegen die Konkurrentinnen des SV Allensbach nicht über ein 25:25 hinaus.















Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen, die derzeit mit einem Punkt Vorsprung den ersten Platz in der Tabelle belegen, sind gegen den Sechsten SV Allensbach etwas überraschend nicht über ein 25:25 (13:14) hinausgekommen. Die Punkteteilung geht für Wolfschlugens Coach Marco Melo aber in Ordnung: „Allensbach hat bravourös gekämpft, schließlich geht es für sie darum, die Relegation zu vermeiden.“ Obendrein ließ die Angriffsleistung seines Teams mehr als zu wünschen übrig: „25 Tore in der 3. Liga zu bekommen ist gut, aber im Gegenzug nur 25 Treffer zu erzielen, ist viel zu wenig.“ Keine seiner Spielerinnen hätte in der Offensive Normalform erreicht, ärgerte sich der Coach. Geschuldet sei das aber auch der Tatsache, dass kein Team, das wie die Frauen der dritten Liga nur alle 14 Tage ein Spiel hat, so richtig in den Spielrhythmus komme, kritisierte der Uracher die Staffeleinteilung.