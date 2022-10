1 Spielfreie Wochenenden sind im Handball nicht immer gut. Foto: EZ/Archiv

Nach einer Spielpause kommen die Hornets schwer in den Rhythmus, siegen in Göppingen aber dennoch mit 32:28.















Auf dem Papier war es eigentlich eine klare Angelegenheit: Die Handballerinnen des TV Nellingen treten als Tabellendritter beim Drittletzten Frisch Auf Göppingen II an. Doch mit dieser Aussage konnte Nellingens Trainerin Veronika Goldammer nach dem knappen 32:28 (16:14)-Auswärtserfolg in der 3. Liga nichts anfangen: „Die Göppingerinnen sind nicht so schlecht, wie sie aktuell in der Tabelle dastehen, das wussten wir bereits vor der Partie und haben immer davor gewarnt.“ Zwar starteten die Nellingerinnen gut ins Spiel und führten auch schnell mit 4:1. Danach kamen aber die Frisch-Auf-Frauen besser in die Begegnung lagen zwischenzeitlich gar mit drei Toren vorne. Erst kurz vor dem Pausenpfiff legte der TVN wieder zu und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine.