1 Starker Neuhausener Angriff. Foto: /Gauch-Dörre

Erster Heimsieg für Neuhausen















Immer wieder dran und immer wieder nicht gereicht. Gegen den TVS Baden-Baden hat es nun gereicht. Und nicht nur das, die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen haben beim 39:27 (19:13) die Gäste regelrecht aus der Egelseehalle gefegt.

Von Beginn an überzeugten die MadDogs und ließen keinen Zweifel daran, als Sieger vom Feld gehen zu wollen. Mit dem hohen Tempo kamen die Baden-Badener nicht zurecht. Markus Locher stand auf, klatschte Beifall. Wieder stand die Abwehr und vereitelte eine Chance. Das war Mitte der ersten Hälfte. „Gut so Josip. Gut so Simon“, sagte Neuhausens Coach und lobte einen nach dem anderen im Defensivverbund. Schnell führten die Neuhausener mit 4:0 (4.). Und setzten sich über 11:5 (15.) und 17:10 (27.) immer weiter ab. Hannes Grundler überzeugte in Durchgang eins, musste dann aber mit einer muskulären Verletzung langsamer machen und hatte nach dem Seitenwechsel nur noch einen Kurz-Einsatz. Aber auch davon ließen sich die Neuhausener nicht aus der Ruhe bringen. Das Team stand zusammen. Auch nach der Pause ließen die Filder-Handballer nicht nach und zogen immer weiter davon. In der 41. Minute erzielte Simon Kosak dann das 27:17 – die erste Zehn-Tore-Führung. Extra Jubel gab es dann noch in der 59. Minute als Youngster Glenn Baumann seinen ersten Drittliga-Treffer erzielte (37:26). Der Rechtsaußen legte gleich noch zum 38:27 nach (60.). Die Freude über den ersten Heimsieg war groß – und die Art und Weise gibt zudem Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. „Wir wollen weiter Punkte sammeln. Scheiß egal gegen welchen Gegner“, betonte Kapitän Grundler.