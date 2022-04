1 Fünf Treffer und eine blitzsaubere Abwehrleistung steuerte Marvin Fuß bei seiner Rückkehr zum Sieg des TV Plochingen bei. Foto: /Jörn Kehle

Die Plochinger Handballer zeigen gegen die TGS Pforzheim eine starke Leistung und machen mit einem 34:29-Sieg den nächsten Schritt, um die 3. Liga zu halten.















Nach knapp 40 Spielminuten gab es am Samstagabend in der Schafhausäckerhalle zum ersten Mal stehende Ovationen. Beim 24:18 führte der TV Plochingen in der Partie um den Verbleib in der 3. Liga gegen die TGS Pforzheim zum ersten Mal mit sechs Toren Differenz – und im Publikum zweifelte so gut wie niemand mehr am zweiten Heimsieg in der Abstiegsrunde. Dass noch 20 Minuten auf der Uhr standen, was im Handball eine Ewigkeit sein kann, war zwar das Eine. Das Andere: Die Konsequenz der Gastgeber in der Abwehr, ihre große Diszipliniertheit im Angriff und die mannschaftliche Geschlossenheit ließen für Skepsis beim Publikum wenig Raum. Alles andere, als sich einen Sieg auszumalen, der letztlich mit 34:29 auch eingefahren wurde, lag jenseits der allgemeinen Vorstellungskraft.