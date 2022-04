1 Zeigt keine Nerven: Timo Durst ist auch von der Linie erfolgreich. Foto:

Handball-Drittligist TSV Neuhausen überzeugt beim 30:27 (16:15) gegen den HSC 2000 Coburg II und bleibt damit Tabellenführer der Klassenverbleibsrunde.















Neun Minuten ohne Tor, so langsam, aber sicher wurden die Zuschauer in der Neuhausener Egelseehalle unruhig. Schon wieder war ein Wurf von Hannes Grundler abgeblockt worden (52.). Trainer Markus Locher gestikulierte immer aufgeregter an der Seitenlinie. Dann die Erlösung: Timo Durst zog ab und traf zum 25:24 (54.). Der Jubel war groß.