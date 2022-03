1 Christian Hörner an der TVP-Bank. Das bleibt so über den Sommer hinaus. Foto: /Herbert Rudel

Christian Hörner verlängert seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten TV Plochingen über das Saisonende hinaus – ligaunabhängig.















Plochingen - Bei den Handballern des TV Plochingen werden sie sich ein bisschen darüber wundern, dass sich manche in der Szene über diese Nachricht wundern werden: Christian Hörner wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren, egal, ob sie dann weiterhin in der 3. Liga oder in der Baden-Württemberg Oberliga spielt. Hörner, der im vergangenen Oktober dem beurlaubten Michael Schwöbel nachfolgte, unterschrieb einen entsprechenden, ligaunabhängigen Vertrag.