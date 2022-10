1 Roman Fleisch Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Neuhausen erwartet den TVS Baden-Baden, der TSV Wolfschlugen reist nach Steißlingen.















Am vergangenen Wochenende durften sich die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen ausruhen und Kräfte sammeln. Diesmal pausieren die Frauen des TV Nellingen, wie immer, wenn die A-Jugend-Bundesliga spielt. Denn im weiblichen Bereich ist die Schnittmenge zwischen dem ältesten Nachwuchs-Jahrgang und dem Erwachsenenteam groß. Die TVN-Jugend hofft am Samstag (19 Uhr) auf Punkte im Spiel bei der TSG Ketsch. Dass die Frauen des TSV Wolfschlugen dennoch spielen, liegt daran, dass ihr Spiel in Steißlingen bereits aus der Rückrunde vorgezogen wurde.