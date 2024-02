Handball – 3. Liga: Aufbruchstimmung beim TV Nellingen

1 Veronika Goldammer, Tobias Danner, Stefanie Urbisch und Sandra Härtl versprühen eine Aufbruchstimmung. Foto: /Herbert Rudel

Die Handball-Abteilung des früheren Bundesligisten TV Nellingen wagt mit frischen Gesichtern und ehemaligen Spielerinnen einen Neuanfang.











So viele ehemalige Spielerinnen saßen wahrscheinlich seit Jahren nicht auf den Rängen, als die Handballerinnen des TV Nellingen am Mittwochabend gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen zum Drittliga-Derby aufliefen. Das mag Zufall sein, aber möglicherweise auch ein gutes Zeichen: Der Zusammenhalt im Verein und die Identifikation sollen wieder größer werden. Das ist eines der wichtigesten Ziele des neuen Führungsteams um den ebenso neuen Abteilungsleiter Tobias Danner. Dass die Nachfolgerinnen in ihren gelben Trikots beim 25:35 chancenlos waren, war dagegen sinnbildlich für den sportlichen Abwärtstrend des TVN in den vergangenen Jahren. Über viele gute Jahre in der 2. Bundesliga ging es in die Bundesliga – es folgte der Rückzug aus dem Oberhaus und nun droht der Abstieg in die vierte Liga.