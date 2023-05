1 In vielen Wohnungen ist die Etagenheizung verbaut. Foto: dpa/Sven Hoppe

In der Debatte um die neuen Vorschriften für Heizungen standen bisher Hauseigentümer im Mittelpunkt. Doch die Probleme für Wohnungsbesitzer sind noch größer.















Vom 1. Januar an sollen sich die Regeln für den Einbau von Heizungen ändern. Wie genau, das steht zwar in den großen Zügen fest, im Detail bleiben aber nach wie vor viele Fragen offen. Die Ampel-Koalition in Berlin hat das neue Gebäude-Energiegesetz (GEG) zwar im Kabinett verabschiedet, doch durch den Bundestag ist es noch nicht. Änderungen gelten als sicher, Präzisierungen sind nach Ansicht zahlreicher Fachleute dringend geboten.