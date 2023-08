1 Vor seiner neuen Aufgabe als Schulleiter des ESG in Bernhausen habe er zwar Respekt, sagt Kai Salmen, „bange“ sei ihm aber nicht. Foto: Caroline Holowiecki

Drei Jahre lang wurde das ESG in Bernhausen kommissarisch geleitet, nun ist die Stelle des Schulleiters endlich wieder besetzt. Wer ist Kai Salmen, der Neue?















Link kopiert

Neuer Computer, andere Wandfarbe, mehr Pflanzen? Kai Salmen hat in seinem nagelneuen Büro als erste Amtshandlung eine Garderobenstange installieren lassen. Warum? Um komfortabel die Kleidung wechseln zu können, wenn er zur Arbeit geradelt ist. „Ich bin durchaus ein pragmatischer Typ“, sagt er. Um von daheim in Ostfildern-Ruit zur Arbeitsstelle in Filderstadt-Bernhausen zu gelangen, will er künftig so oft wie möglich das Fahrrad nehmen.