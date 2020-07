„Gutes Älterwerden in Esslingen“

1 Computer und Internet sind für viele Senioren Brücken nach außen, doch häufig fehlt es am nötigen Wissen. Foto: dpa

Gerne wird die Wertschätzung für ältere Menschen betont, doch vielen Seniorinnen und Senioren reichen freundliche Worte allein nicht aus. Deshalb hat die örtliche SPD-Gemeinderatsfraktion eine Initiative unter dem Motto „Gutes Älterwerden in Esslingen“ gestartet und bereits erste Ideen vorgelegt.

Esslingen - Seniorinnen und Senioren sind für eine (Stadt-)Gesellschaft und für künftige Generationen eine wesentliche Bereicherung, findet die Esslinger SPD-Gemeinderatsfraktion. Doch die ältere Generation erfährt nach ihrem Eindruck oft nicht die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die sie verdient hat – und das, obwohl der Anteil Älterer angesichts des demografischen Wandels immer größer wird. Deshalb haben die Sozialdemokraten eine Initiative für „Gutes Älterwerden in Esslingen“ gestartet. Sie fordern die Stadt auf, den Bedarf für zielgerichtete Angebote für die ältere Generation genau zu ermitteln, und sie haben bereits einen ersten Maßnahmenkatalog vorgelegt, den sie im Gemeinderat zur Abstimmung stellen wollen. „Es genügt nicht, die Bedeutung der Senioren zu betonen“, erklärt Stadtrat Richard Kramartschik. „Die Wertschätzung muss sich in konkretem Handeln zeigen.“ Beispiele wie der Bürgerbeteiligungsprozess in Ostfildern-Nellingen hätten gezeigt, dass es sich lohnt, auch mit Blick auf die Bedürfnisse künftiger Seniorengenerationen Konzepte zu entwickeln.