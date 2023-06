1 Im Baugebiet Äußerer Egert in Nürtingen-Raidwangen stehen noch Grundstücke zum Verkauf. Foto: /Ines Rudel

In Nürtingen stehen attraktive Grundstücke zum Verkauf – doch die Anzahl potenzieller Käufer hält sich in Grenzen. Auch anderswo, etwa in Wendlingen, ist das Angebot höher als die Nachfrage. Woran liegt das?















Link kopiert

Lange Zeit war die Nachfrage nach Bauplätzen groß, viele Menschen waren auf der Suche nach einem Grundstück, um ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Doch offenbar sind freie Bauplätze nicht mehr heiß begehrt. Zumindest nicht überall, wie sich im Kreis Esslingen zeigt: In jüngster Vergangenheit sorgte zum Beispiel das mangelnde Interesse an freien Flächen im Wendlinger Baugebiet Steinriegel für Schlagzeilen. In Nürtingen zeichnet sich jetzt ein ähnliches Bild ab: Es gibt Grundstücke, aber offenbar nur wenige Interessenten. Konkret handelt es sich um die Neubaugebiete Äußere Egert in Raidwangen und Grundstücke im Käppele-Böllat in Neckarhausen. Die Bauplätze sind seit Längerem zum Verkauf ausgeschrieben. Das Interesse an den Flächen ist verhalten, nur wenige Bewerbungen sind bisher eingegangen.