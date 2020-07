1 Da geht’s lang für die CDU: Der langjährige Abgeordnete Markus Grübel setzte sich im Rennen um die CDU-Bundestagskandidatur klar durch. Foto: Roberto Bulgrin

Das wochenlange Tauziehen um die CDU-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Esslingen hat ein Ende: Klarer als von vielen erwartet setzte sich der langjährige Abgeordnete Markus Grübel gegen seinen Herausforderer Tim Hauser durch. Hinterher rief Grübel die Partei zur Geschlossenheit auf.

Kreis Esslingen - Selten war eine Kandidaten-Nominierung zur Bundestagswahl so spannend wie diese: 61 Delegierte aus den CDU-Orts- und -Stadtverbänden hatten am Freitagabend im Ostfilderner Kubino die Wahl zwischen dem langjährigen Esslinger Bundestagsabgeordneten Markus Grübel (60) und seinem Herausforderer, dem CDU-Regional- und Stadtrat Tim Hauser (35). Bis zuletzt hatten Anhänger beider Lager ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet, doch als der Kreisvorsitzende Thaddäus Kunzmann das Wahlergebnis verkündete, zeigte sich Jubel bei den einen und Fassungslosigkeit bei den anderen: Mit 43 zu 18 Stimmen hatte sich Grübel sehr deutlich gegen Hauser durchgesetzt und einen Schlusspunkt hinter ein wochenlanges Tauziehen hinter den Kulissen gesetzt. Grübel will nun mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 die Kräfte wieder bündeln: „Wir müssen die Reihen schließen und kraftvoll als eine CDU auftreten. Wir brauchen einen engagierten Wahlkampf und müssen zeigen, dass wir für Krisenzeiten die richtige Partei sind.“