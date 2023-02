1 Michael Ernst, Bürgermeister Ingo Hacker, Bernd Schober und Rainer Däschler (von links) besprechen in der Mensa die Pläne. Foto: Horst Rudel

Die Neuhausener Anton-Walter-Grundschule mit Mensa geht im September in Betrieb. Der Neubau kostet 29,3 Millionen Euro. Die Suche nach einem Pächter läuft.















Link kopiert

Der Neubau der Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen ist auf der Zielgeraden. „Wir bleiben im Kostenrahmen von 29,3 Millionen Euro“, sagt der Ortsbaumeister Rainer Däschler. Bis zum Schulbeginn im September wird der Neubau neben der Egelseehalle mit einer Mensa für alle Schulen und Kindertagesstätten in der Fildergemeinde fertig sein. In dem zweiteiligen Klinkerbau hat eine dreizügige Grundschule Platz. In der Mensa werden täglich bis zu 320 Essen ausgegeben. 800 Essen werden dort insgesamt täglich zubereitet. Die Suche nach einem Pächter für die Großküche läuft.