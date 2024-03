Großeinsatz in Stuttgart-Mitte: Feuerwehr rückt zu Brand im Milaneo aus

Großeinsatz in Stuttgart-Mitte

8 Im Milaneo ist es im Bereich der Anlieferung zu einem Brand gekommen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Im Einkaufszentrum Milaneo ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand im Bereich der Anlieferung gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Was bislang bekannt ist.











Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Brand ins Einkaufszentrum Milaneo in der Wolframstraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge fing eine Müllpresse Feuer.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 12.40 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus und konnten das Feuer schnell lokalisieren. Eine Müllpresse im Bereich der Anlieferung war in Brand geraten.

Zurzeit befindet sich die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Im Milaneo kommt es zu einer leichten Rauchentwicklung, das Gebäude muss offenbar nicht evakuiert werden. Die Tiefgarage ist momentan allerdings gesperrt. (Stand: 13 Uhr). Die Feuerwehr kontrolliert alle Bereiche mit Messspezialisten. Nähere Informationen zur Brandursache sowie zu etwaigen Verletzten liegen noch nicht vor.