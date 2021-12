Großeinsatz in Aichelberg

7 Der Brand brach gegen Mitternacht aus. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Nacht zum Dienstag bricht in einem Fachwerkhaus in Aichelberg ein Brand aus. Die Bewohner können sich retten – aber der materielle Schaden ist enorm.















Aichelberg - Eine dreiköpfige Familie hat sich in der Nacht zum Dienstag aus ihrem brennenden Fachwerkhaus an der Hinterbergstraße in Aichelberg (Kreis Göppingen) gerettet. Die Mutter, der Vater und das Kind blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand brach gegen Mitternacht aus. Zeugen entdeckten das Feuer von außen in einem Zimmer des Hauses. Die ersten Löschversuche der Bewohner blieben erfolglos, die Flammen breiteten sich rasch aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und kämpfte gegen den Vollbrand an.

Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.