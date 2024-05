Große Anteilnahme von Facebook-Community: Polizei Stuttgart nimmt Abschied von treuer Diensthündin

1 Die Belgische Schäferhündin Bazzra war mehr als zehn Jahre für die Stuttgarter Polizei im Dienst. Foto: Polizei Stuttgart

Die Stuttgarter Polizei verabschiedet sich auf Facebook von der verstorbenen Diensthündin Bazzra – und bekommt viele unterstützende Worte aus der Community. Die Hündin war mehr als zehn Jahre für die Polizei im Einsatz.











Danke für deinen Einsatz“, „Machs gut!“, „Danke für deine treuen Dienste“ – so viele Reaktionen und Kommentare löste in den vergangenen Wochen kaum ein Facebook-Post der Stuttgarter Polizei aus. Die Kollegen verabschiedeten sich auf der Plattform von ihrer treuen Diensthündin Bazzra, die mit stolzen 15-einhalb Jahren verstorben ist. „Die belgische Schäferhündin wurde 2009 zum Schutz- und Rauschgifthund ausgebildet und war seit da an treu und zuverlässig für das Polizeipräsidium Stuttgart im Einsatz“, schreibt die Polizei auf Facebook. Erst mit zwölf Jahren, als die tierische Kollegin schon mehr als zehn Dienstjahre geleistet hatte, habe sie sich „in ihren wohlverdienten Ruhestand“ versetzen lassen.

Ihren Ruhestand konnte Bazzra als Familienhündin genießen. In der Familie des Polizeihundeführers sei die Hündin ein „geliebtes Familienmitglied“ gewesen – allerdings auch schon, als sie noch für die Polizei im Einsatz war. Die drei Söhne des Hundeführers haben das Tier sicher auch ins Herz geschlossen. „Wir nehmen Abschied und bedanken uns für die vielen tollen Jahre mit Dir“, schreibt die Polizei am Ende des Posts.