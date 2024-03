Großbrand in Mosbach: Millionenschaden in Mosbacher Einkaufscenter – Brandursache unklar

1 Verletzt wurde bei dem Brand im Einkaufscenter niemand. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Ursache für den Großbrand mit Millionenschaden in einem Mosbacher Einkaufscenter ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die Nachlöscharbeiten zogen sich laut einem Sprecher der Leitstelle Neckar-Odenwald bis Mittwoch hin. Nach wie vor sei von Verletzten nichts bekannt. Auf welchen Millionenbetrag sich der entstandene Sachschaden in etwa beziffern lässt, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Am Montagnachmittag waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Hubschrauber im Großaufgebot zu dem brennenden Gebäudekomplex ausgerückt. Das Feuer weitete sich auch auf einen Supermarkt und ein Elektrogeschäft aus. Am Dienstagnachmittag beendete die Feuerwehr laut dem Sprecher der Leitstelle Neckar-Odenwald die Löscharbeiten.