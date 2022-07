8 Der Brand brach am Mittwochnachmittag in Gäufelden-Nebringen aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

In einer Produktionshalle eines Fleischgroßhandels im Kreis Böblingen bricht am Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und warnt Anwohner und Verkehrsteilnehmer.















In einem Fleischgroßhandel in Gäufelden-Nebringen (Kreis Böblingen) ist am Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr befindet sich mitten in den Löscharbeiten, die Bevölkerung im betroffenen Bereich wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten beziehungsweise das Gebiet zu meiden (Stand: 19 Uhr).

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, kam es gegen 17.45 Uhr zu dem Brand in einer Produktionshalle des Fleischgroßhandels „Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH“ in der Siedlerstraße. Die Feuerwehr eilte mit starken Kräften zum Brandort und startete die Löscharbeiten.

Feuerwehr warnt Bevölkerung

Informationen zu etwaigen Verletzten und zum Ausmaß der Zerstörung liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Infolge des Brandes wurde laut Feuerwehr eine Rauchgaswolke freigesetzt, die bereits von Weitem sichtbar ist. Die Einsatzkräfte bitten die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verkehrsteilnehmer sollen das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.