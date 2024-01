Großbottwarer Tor in Mundelsheim: Lkw bleibt in Torbogen stecken

6 Nichts ging mehr: Die Feuerwehr musste den Lkw aus dem Torbogen befreien. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein Sattelzug ist in der Nacht auf Samstag im Großbottwarer Tor in Mundelsheim stecken geblieben, weil der Fahrer die zulässige Durchfahrtshöhe missachtete.











Ein Sattelzug-Fahrer ist in der Nacht auf Samstag gegen 0.25 Uhr in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) in einem Torbogen stecken geblieben. Die Feuerwehr musste anrücken. Laut Angaben der Polizei war der 52-Jährige auf der Hindenburgstraße aus Richtung Mundelsheim in Richtung Großbottwarer Straße unterwegs. Weil er die zulässige Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern des Großbottwarer Tors missachtete, kollidierte der Lkw mit dem Torbogen.

Das Fahrzeug blieb im Torbogen stecken und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Mundelsheim befreit werden. Der stark beschädigte Torbogen musste abgesichert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Die Feuerwehr Mundelsheim und das Polizeipräsidium Ludwigsburg waren im Einsatz.