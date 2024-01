Großbettlingen: Unbekannte brechen in Geschäftsgebäude ein

1 Einbruch: Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem Geschäftsgebäude und erbeuteten dort unter anderem mehrere Lap Tops, Bargeld und diverse Stangen Zigaretten.











Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäftsgebäude in Großbettlingen (Kreis Esslingen) in der Nürtinger Straße ein. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter ins Innere des Geschäfts. Bei ihrem Einbruch erbeuteten die Täter Bargeld, mehrere Stangen Zigaretten sowie E-Zigaretten samt Zubehör und mehrere Laptops.

Der genaue Wert des Diebesguts liegt noch nicht vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.