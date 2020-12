In Schule eingebrochen und Geld aus Kaffeekasse gestohlen

1 Der Täter hebelte die Eingangstür auf und gelangte so ins Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Großbettlingen (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in ein Schulgebäude eingebrochen. Er hatte es offenbar auf Bargeld abgesehen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Einbrecher gegen 18.30 Uhr die Eingangstür des Gebäudes in der Scheidwasenstraße auf. Der Täter habe es offenbar auf Bargeld abgesehen gehabt. Im Inneren der Schule durchsuchte er mehrere Büroräume und stahl einen kleinen Geldbetrag aus einer Kaffeekasse. Nun ermittelt der Polizeiposten Rossdorf mit Unterstützung der Kriminalpolizei.