Feuerwehreinsatz in Neckartailfingen Holzstapel brennt

Am Dienstagabend ist ein Holzstapel in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen nach den Verursachern.