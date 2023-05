Flüchtlinge in Baden-Württemberg Die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Geflüchteten

Derzeit herrscht in der Politik Uneinigkeit darüber, wer wie viel für die Unterbringung von Flüchtlingen bezahlen soll. Doch wie viele kommen eigentlich hier her? Zahlen, Daten und Fakten über Flüchtlinge in Baden-Württemberg.