Graffiti zum Weinbau Esslinger Weinberge sollen einen Farbtupfer erhalten

Der Staffelsteiger-Verein trägt dazu bei, dass Weinbau in den Esslinger Steillagen möglich bleibt. Dabei geht es nicht nur um Landschaftspflege, sondern auch um das Panorama der Stadt. Zum zehnten Geburtstag will der Verein nun einen Farbtupfer in der Rebflur schaffen.