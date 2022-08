1 Die Polizei beendete eine verbotene Goa-Party. Foto: dpa/Christian Thiele

Etwa 250 Menschen feiern eine illegale Techno-Party in einer Autobahnunterführung nahe Mundelsheim. Die Polizei stoppt die verbotene Sause mit einem Großaufgebot.















Die Polizei hat einer illegalen Technoparty in Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg den Stecker gezogen. Die Beamten stoppten die sogenannte Goa-Party – eine Richtung der elektronischen Musik – in der Nacht zum Samstag gegen ein Uhr. Die Sause mit 250 Teilnehmern stieg demnach in einer Autobahnunterführung am Seebach.

Die Veranstalter hätten die verbotene Sause mit großem logistischem Aufwand auf die Beine gestellt – allerdings ohne Genehmigung, teilten die Beamten am Samstag weiter mit. Unter anderem seien Zelte aufgestellt worden, auch technische Geräte wie Generatoren und Verstärker waren in Betrieb.

Acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz

Wegen der Nähe zur Autobahn herrschte laut Polizei ein Gefahrenpotenzial. Die Polizisten beendeten die Party und verwiesen die Gäste der Örtlichkeit. Dazu waren acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz – von den Polizeirevieren Marbach, Ludwigsburg, der Verkehrspolizei und der Hundeführerstaffel.

Der Veranstalter war Polizeiangaben zufolge kooperativ und auch die Party-Teilnehmer zeigten sich einsichtig. Der Veranstalter muss mit einer Anzeige rechnen.