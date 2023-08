Glockenspiel im Alten Rathaus in Esslingen

1 An einem Synthesizer spielt Leonhard Hell die Arrangements für das Glockenspiel im Alten Rathaus ein. Foto: Roberto Bulgrin

Er bringt Esslingen zum Klingen: Leonhard Hell sorgt dafür, dass das Instrument im Alten Rathaus auch neue Töne anschlägt. Der 43-Jährige arrangiert Melodien, stellt Stücke für das Geläut zusammen und verschafft den Zuhörern eine klangvolle Abwechslung.















Er spielt ein göttlich klingendes Instrument, zu dem sein Nachname Hell, das englische Wort für „Hölle“, so gar nicht passen mag. Doch solche Wortspielereien entlocken Leonhard Hell nur ein müdes Lächeln. Er kennt sie fast alle, die Gags mit seinem Nachnamen. Der wäre aber noch mehr auf ihn zugeschnitten, wenn er mit einem „B“ beginnen würde. Denn „Bell“, das englische Wort für „Glocke“, wäre ideal für einen Glockenspieler. Das sei aber nicht seine korrekte Berufsbezeichnung, lenkt Leonhard Hell das Gespräch in ernstere Bahnen. Denn er hat keine entsprechende Ausbildung durchlaufen. Ein Glockenspieler ist er dennoch. Denn er ist in den Diensten der Stadt Esslingen für das Instrument im Alten Rathaus zuständig.