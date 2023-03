Konzertempfehlung für das Wochenende Headbangen für den guten Zweck

Am Samstag, 4. März, wird es im Komma in Esslingen wieder laut. Das Row-Festival lädt Rock- und Metalfans ein, um bei Live-Musik gemeinsam zu feiern. Die Erlöse des Abends gehen an wohltätige Vereine und Organisationen.