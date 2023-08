6 Vier Notärzte und viele weitere Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Opfer eines Blitzeinschlags nahe eines Ausflugslokals in Unterensingen zu versorgen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Sechs Menschen wurden am Samstagnachmittag in Unterensingen vom Blitz getroffen, als sie während eines Gewitters Schutz unter einem Baum suchten. Ein 35-jähriger Mann ist inzwischen gestorben, eine Frau und ein Kind wurden lebensgefährlich verletzt.















Link kopiert

Der Blitzschlag, der am Samstagnachmittag in Unterensingen sechs Menschen verletzt hatte, hat inzwischen ein erstes Todesopfer gefordert: Wie die Polizei am späten Sonntagnachmittag auf Anfrage mitteilte, ist ein 35-jähriger Mann im Laufe des Tages seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Blitz war in einen Baum eingeschlagen, unter dem eine Gruppe von Ausflüglern Schutz gesucht hatte. Neben dem 35-Jährigen waren eine 43-jährige Frau und ein elfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt, alle drei mussten von den Rettungskräften reanimiert werden. Der elfjährige Junge musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Zustand der 43-jährigen Frau ist weiter kritisch. Dem Jungen gehe es inzwischen ein wenig besser, Entwarnung kann die Polizei aber auch für ihn noch nicht geben.