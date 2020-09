2 Am 10. Oktober ist der internationale Welthundetag. Foto:

Am 10. Oktober ist der internationale Hundetag. Zu diesem Anlass veranstaltet die Eßlinger Zeitung zusammen mit Kölle Zoo ein großes Hundevoting – schicken uns Sie dazu die besten Fotos Ihrer geliebten Vierbeiner!

Esslingen - Er ist der sprichwörtlich „beste Freund des Menschen“. Schon seit vielen Generationen ist der Hund für viele Familien ein treuer Begleiter. Der deutsche Tag des Hundes, der jährlich am ersten Sonntag im Juni stattfindet, liegt zwar bereits in der Vergangenheit, ein weiterer Tag, an dem die Bedeutung des Hundes für den Alltag vieler Menschen gewürdigt wird, steht jedoch kurz bevor – am 10. Oktober ist internationaler Welthundetag!

Viele Besitzer nutzen diesen Tag, um mit ihrem Freund auf vier Pfoten etwas Besonderes zu unternehmen – und Sie können anlässlich dieses speziellen Festtages etwas gewinnen! Denn im Rahmen des Welthundetags veranstalten die Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo ein gemeinsames Hundevoting!

So machen Sie mit!

Teilnehmen ist ganz einfach: Schicken Sie uns einfach ein Foto Ihres Vierbeiners unter Angabe des Namens Ihres Hundes, Ihres Namens und Ihres Wohnorts an online.redaktion[at]ez-online.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 4. Oktober. Anschließend stellen wir ab Montag, 5. Oktober, alle eingesandten Fotos in einer großen Bildergalerie für Sie auf unserer Website zusammen.

Zudem können Sie bei unserem großen Hundevoting bis einschließlich Sonntag, 11. Oktober, abstimmen, welches Hundefoto das schönste, süßeste oder lustigste ist! Auf die drei Gewinner warten Preise von Kölle Zoo: Der Sieger des Votings erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro, für Platz zwei gibt es einen Kölle-Zoo-Gutschein im Wert von 30 Euro und der oder die Drittplatzierte darf sich über einen 20-Euro-Gutschein freuen. Zudem schaffen es die Gewinnerbilder in einen Artikel in der gedruckten EZ.

Über Kölle Zoo

Mit 21 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich sowie mit über 700 Mitarbeitern gehört Kölle Zoo zu den führenden Tierfachgeschäften. In den Märkten beraten Sie die Källe-Zoo-Mitarbeiter individuell nach dem Motto „Herz und Verstand für Tiere“ rund um Hund, Katze, Vogel, Kleintier, Aquaristik und Gartenteich.

Innovatives Shopping, bei dem Einkaufen zum Wohlfühlerlebnis wird – mit diesem Konzept überzeugt Kölle Zoo seine Kunden immer wieder neu. Auf durchschnittlich 2500 Quadratmetern bieten die Erlebnismärkte dabei detailreich gestaltete Themenwelten und faszinierende Wasserlandschaften. Dazu gehört auch das umfangreiche Serviceangebot: Best-Preis-Garantie, Tieradoptionen, umfassende Tier-Ernährungsberatung im Erlebnismarkt sowie einzigartige BARF-Shops.