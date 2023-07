1 In den Gewerbegebieten Neue Neckarwiesen und Sirnau ist ein Energiepark geplant. Doch die Beteiligung von Unternehmen an der dafür erfolgten Datenerhebung ist gering. Foto: Roberto Bulgrin

Hohe Ziele – niederes Engagement bei der Umsetzung. Viel zu wenig ansässige Unternehmen unterstützen Pläne für Klimaneutralität im Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen und Sirnau in Esslingen.















Energisch verfolgt die Stadt Esslingen den Plan für einen Energiepark, der für Klimaneutralität an ihrem größten Gewerbestandort sorgen soll. Grundlage für Umfang, Struktur, Flächenbedarf oder genaue Formen der Energiegewinnung soll eine im Januar von der Verwaltung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie liefern. Fragebögen wurden im Rahmen dieser Potenzialanalyse an Unternehmen in den Gewerbegebieten Neue Neckarwiesen und Sirnau versandt, um Grunddaten und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zu ermitteln. Doch der Rücklauf ist gering. Von den etwa 120 angeschriebenen Firmen haben laut Norbert Fisch vom ausführenden Fachbüro in Stuttgart ungefähr 15 Prozent den ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt.