Zoller will noch 2023 mit dem Bau der neuen Backstube starten

1 Auf der Brache an der Dieter-Roser-Brücke sollen im Herbst die Bagger anrollen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen tut sich was: Nach Jahren soll die Brache an der Dieter-Roser-Brücke endlich bebaut werden. Zoller plant hier eine neue Backstube.















Es ist die wahrscheinlich auffälligste Brache im Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen: Seit Jahren passiert auf dem früheren Panasonic-Gelände östlich der Dieter-Roser-Brücke nichts. Und das, obwohl die Stadt Esslingen bereits 2017 beschlossen hatte, einen großen Teil des Areals, auf dem früher Bildröhren hergestellt wurden, an die Bäckerei Zoller zu verkaufen. Doch nun soll sich endlich was tun. Wie Jörg Zoller, Co-Chef des Backhauses mitteilte, hofft der Betrieb auf einen Baustart für seine neue Bäckereizentrale noch in diesem Jahr.