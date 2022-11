Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Zwei Einbrecher sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingestiegen. Die Diebe entwendeten Schmuck und flüchteten mit der Beute.