Gewaltdelikt in Stuttgart: Streit in Stammheim endet mit Schuss ins Auge

1 Die Waffe wird öfter gezückt. Foto: IMAGO/Rene Traut

Abseits der Schüsse-Serie in der Region Stuttgart werden auch andere Auseinandersetzungen mit Schusswaffen ausgetragen. Nun hat die Staatsanwaltschaft einen bisher unbekannten Fall unserer Zeitung bestätigt.











Angeblich sollte es ein klärendes Gespräch werden. Zwei 20-Jährige stehen sich auf einem Gehweg im Wohngebiet Sieben Morgen in Stammheim gegenüber – und dann fällt ein Schuss. Das Opfer wird ins linke Auge getroffen, muss in einem Krankenhaus notoperiert werden. Trotz polizeilicher Ermittlungen dringt die Gewalttat nicht an die Öffentlichkeit – an jenem 23. Oktober 2023 ist die Aufmerksamkeit offenbar eher auf ein Feuergefecht zweier schießwütiger Gruppierungen in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gerichtet. Die Stuttgarter Tat hat freilich gravierendere Folgen: Das Opfer bleibt auf dem linken Auge blind.