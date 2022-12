1 Anders als beim Gastspiel des TSV Denkendorf in Faurndau blieb es beim Derby zwischen dem FC Esslingen und dem TSV Köngen (unser Bild) über 90 Minuten fair. Foto: /Robin Rudel

Eine tätliche Auseinandersetzung im Bezirksliga-Spiel zwischen Faurndau und Denkendorf hat womöglich strafrechtliche Folgen. Dass die B-Liga-Partie zwischen dem FV Plochingen II und dem TSV Wendlingen II nicht beendet wurde, ist für den FVP indes einfach ärgerlich.















Was war da denn in der Bezirksliga Neckar/Fils los? – Diese Frage beschäftigte am Sonntagabend viele Fußball-Interessierte. Im Ticker der Partie FV Vorwärts Faurndau gegen TSV Denkendorf erschien die Meldung, dass das Spiel abgebrochen worden war. Die Begründung: Die Gäste, also die Denkendorfer, hätten das Spielen verweigert, woraufhin der Schiedsrichter einen Schlussstrich zog. Nun hat der Verein das Verhalten aufgeklärt: Einer der Gastgeber soll einen Denkendorfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Und das wird ernste Konsequenzen haben.