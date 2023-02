Berlinale Klimaaktivisten protestieren am Rande der Eröffnung

Am Donnerstagabend sollen die Filmfestspiele in Berlin beginnen. Auf dem roten Teppich erscheinen erst Filmstars wie Anne Hathaway, Kristen Stewart und Peter Dinklage. Dann demonstrieren zwei Aktivisten am Rande für mehr Klimaschutz.