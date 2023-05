1 Christian Herdeg, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Herz- und Kreislauferkrankungen an der Medius Klinik in Ostfildern-Ruit, ist Experte für Herzmedizin. Foto: Medius Klinik

Die Medius Klinik in Ostfildern-Ruit ist eine von nur zwei zertifizierten Schwerpunktklinken für Herzinsuffizienz in der Region Stuttgart. Was sich hinter dem Konzept der sogenannten Heart Failure Unit verbirgt.















Link kopiert

Das menschliche Herz muss ganz schön viel leisten: Es schlägt gut 100 000 Mal am Tag, pumpt dabei bis zu 10 000 Liter Blut durch den Körper und versorgt so die Muskeln und Organe mit Sauerstoff. Gerät dieser Motor ins Stottern, herrscht schnell höchste Alarmstufe: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland.