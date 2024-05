Gestaltungsregeln in Esslingen: Wo die Stadt Esslingen Händlern und Gastronomen mehr Freiheit einräumt

Gestaltungsregeln in Esslingen

1 Ob Pflanzkübel, Möbel oder Warenpräsentationen: Künftig soll mehr Gestaltungsfreiheit in der Esslinger City herrschen. Foto: Roberto Bulgrin

Nachdem viele Esslinger Einzelhändler über veraltete Vorgaben, zu strenge Richtlinien und überbordende Bürokratie geklagt hatten, stellt die Stadt jetzt neue Regeln für die Gestaltung und Nutzung der Innenstadt vor.











Der Unmut war groß. Im vergangenen Jahr war von Seiten der Esslinger Einzelhändler deutliche Kritik an Vorgaben der Stadt zur Gestaltung der City laut geworden. Diese bremsten das Engagement für eine schönere und lebendigere Innenstadt aus, so der Vorwurf. Es war die Rede von sinnlosen Verboten, überholten Auflagen und zu viel Bürokratie. Darauf hat die Stadt nun reagiert. Sie hat die Regeln überarbeitet und will Händlern und Gastronomen künftig mehr Freiheiten gewähren.