1 Auf der A8 bei Pforzheim führte die Verkehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen durch. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A8 bei Pforzheim gehen der Polizei am Montag etliche Temposünder ins Netz. Der traurige Spitzenreiter ist gar mehr als 50 km/h zu schnell unterwegs.















A8 bei Pforzheim - Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat am Montagmorgen Geschwindigkeitskontrollen auf der A8 bei Pforzheim durchgeführt. Dabei gingen ihnen mehrere Temposünder ins Netz, der traurige Spitzenreiter war mehr als 50 km/h zu schnell.

Wie die Polizei berichtet, fanden die Kontrollen im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe statt, auf der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h herrscht. In diesem Zeitraum fuhren insgesamt 36 Autofahrer mindestens 20 km/h zu schnell. Ein Verkehrsteilnehmer war gar mit 172 Stundenkilometern unterwegs. Der Raser muss sich nun auf zwei Punkte in Flensburg, 480 Euro Strafe und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Bei den gemessenen Lastwagen waren 46 Fahrer bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern und mehr unterwegs. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 108 km/h.