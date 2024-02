Geschlechtergerechte Sprache im Kreis Esslingen: Gendern hat in Rathäusern keine hohe Priorität

Gendern hat in Rathäusern keine hohe Priorität

Die Landeshauptstadt diskutiert über geschlechtergerechte Schreibweise. Wie wichtig ist das Thema den Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen?











Die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache steht in vielen Rathäusern des Kreises Esslingen nicht weit oben auf der Agenda. Dies ergab eine Stichprobe in sieben Städten und Gemeinden. So sagte Frank Buß, soeben wiedergewählter Bürgermeister von Plochingen: „Die Stadtverwaltung Plochingen ist durch die vielfältigen Aufgaben sehr stark belastet. Die anstehenden Herausforderungen haben eine höhere Priorität.“ Ähnlich äußert sich Oberbürgermeister Pascal Bader aus Kirchheim unter Teck: „Aktuell gibt es bei uns allerdings auch andere Aufgaben und Herausforderungen, die prioritär sind, sodass bei uns die Frage des Genderns derzeit nicht im Vordergrund steht.“