4 Fleisch, Soßen, Zwiebeln, Kraut in ein Sandwich gepackt – das ist der „German Döner“, wie wir ihn alle lieben. Foto: picture-alliance/ dpa/Peter Steffen

Der Döner ist die womöglich schönste Art von kulinarischer Aneignung, die wir haben. Wurde er nun in Kreuzberg oder Reutlingen erfunden? Und was macht einen guten Döner aus? Eine Geschichte des „German Döners“.















Die Inflation ist überall zu spüren, auch in der Hitze des Dönerspießes. Vor allem da. Der Döner, was auf Deutsch so viel wie „drehender Braten“ heißt, kostet derzeit in Berlin-Kreuzberg um die sechs Euro. Es gab Zeiten, da war der Preis noch deutlich unter fünf Euro. Früher wurde angegeben, was ein Liter Bier oder das Pfund Butter kostet, heute wird über den Döner-Preis geschnauft.