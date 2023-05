1 Feste und Geschenke für die tollste Frau der Welt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mama ist die Beste! – oft gesagt, zu selten mit Taten gewürdigt. Da ist der Muttertag doch ein willkommener Anlass jeder Frau, die sich tagtäglich im Spagat zwischen Arbeit, Kindererziehung und Haushalt fast zerreißt, einfach mal danke zu sagen und den Tag gebührend zu feiern. Nach dem obligatorischen Frühstück im Bett gibt es natürlich im Kreis Esslingen einiges zu erleben. Aber erst noch schnell ein Geschenk besorgen... .

Mit Eigenkreationen überraschen: Wer noch ein selbst gemachtes Geschenk auf den letzten Drücker besorgen möchte, der kann am Samstag, 13. Mai, zwischen 11 und 15 Uhr mit seinen Kindern in die Esslinger Bahnhofsstraße gehen. Dort wird die Muttertags-Tontopf-Malaktion veranstaltet. Nach der Verzierung kann dort der Topf auch direkt bepflanzt werden. Auch Papa wird in den zahlreichen Geschäften der Esslinger Innenstadt sicher fündig. Mit klassischen Muttertagsgeschenken wie Bücher, Pralinen, Parfums und Schmuck kann man nichts falsch machen.

Selbst ist die Frau: Wenn Mama sich das passende Präsent lieber selbst aussuchen möchte, dann ist am Sonntag ein Ausflug nach Wernau angesagt. Dort ist nicht nur Verkaufsoffener Sonntag, sondern es findet auch von 11 bis 18 Uhr in der Kirchheimer Straße ein Floh- & Krämermarkt sowie ein Kunsthandwerkermarkt statt. Auf dem Stadtplatz sorgt zudem die Live-Band „Timeless Melodies“ für Stimmung, während vor dem Rathaus an einer großen Boulderwand geklettert werden kann.

Zusammen in Plochingen feiern: Am glücklichsten ist Mama doch im Kreise ihrer Liebsten. Wenn die Kinder dann noch beschäftigt sind, ist alles gut. Also auf zum Bruckenwasenfest, das traditionell am Muttertagswochenende stattfindet. Dieses Jahr wird am Samstag, dem 13. und Sonntag, dem 14. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Der Park hat sich laut Veranstalter wieder frühlingsfein gemacht und zeigt sich pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Landesgartenschau in voller Pracht. Während die Kinder mit Bastelangeboten, XXL-Spielstraße, Bärenhospital oder Hundevorführungen beschäftigt sind, kann Frau sich bei einem Gläschen Wein die Livemusik anhören und etwas durchatmen.

Spielen in Nürtingen: Auch in Nürtingen findet anlässlich des Muttertags am Sonntag ein Fest für die ganze Familie statt: Von 13 bis 17 Uhr kann rund um die Kreuzkirche und auf dem Vorplatz der Stadthalle gespielt, gebastelt und experimentiert werden. Beim kostenfreien Aktionstag gibt es unter anderem eine Riesenmurmelbahn, XXL-Bauklötze und einen Ninja-Parcours.

Theater gibt es nicht nur Zuhause: Für die Kultur-liebenden Mütter wäre ein Besuch der Württembergischen Landesbühne Esslingen doch eine schöne Überraschung. Dort wird am Sonntag um 18 Uhr die Tragikomödie „Indien“ aufgeführt. Im Stück sollen Heinz Bösel, verkörpert von Christian Koch, und Kurt Fellner, gespielt von Marcus Michalski, im Auftrag des Tourismusverbandes in der Provinz Gasthäuser auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und der gewerberechtlichen Vorgaben untersuchen. Als Team funktionieren die beiden überhaupt nicht: Während der scheinbar ruhige Bösel ununterbrochen Bier trinkt und erst einmal nur das Nötigste sagt, ist Fellner über alle Maßen redselig und nervt seinen Kollegen mit seiner Besserwisserei und Erklärungswut. Karten kosten 18 Euro.