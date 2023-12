Geschenkideen aus dem Kreis Esslingen: Kleine Läden sind groß im Trend

1 Claudia Dreizler bietet in Mettingen Marmelade, Genähtes und Dekoratives an. Foto: Roberto Bulgrin

Fast so schön wie selbst gemacht sind Geschenke, die es in kleinen Werkstätten und Läden im Kreis Esslingen zu entdecken gibt – teilweise in Selbstbedienung.











Link kopiert

Kalte Nächte und weiße Dächer – der Winter hat pünktlich zum Beginn der Adventszeit Einzug gehalten. Für viele ist der Dezember die schönste Zeit im Jahr, wenn es heißt, für seine Lieben kleine oder größere Überraschungen zu besorgen, denn Anlässe zum Schenken gibt es ja einige in der Zeit zwischen dem Nikolaustag und Weihnachten. Selbst gemachte Geschenke aus der eigenen Küche oder Bastelwerkstatt haben besonderen persönlichen Charme. Wem die Zeit dazu fehlt, könnte in einer der zahlreichen kleinen Manufakturen im Kreis Esslingen fündig werden, in denen Handarbeit Trumpf ist – hier eine kleine Auswahl.