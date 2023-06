Vorfall in Wendlingen Zeugen reanimieren Frau nach medizinischem Notfall am Steuer

Auf der Neckarbrücke in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat eine Frau am Donnerstagnachmittag einen medizinischen Notfall am Steuer ihres Autos erlitten. Ein aufmerksamer Zeuge schritt ein und rettete der Frau offenbar das Leben.